Саакашвили «обвинил» Roshen в повышенной смертности украинцев

26.01.2017 19:13 Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обвинил фабрику пгт. Понинка, на которой изготовляют картонные упаковки, в отравлении украинцев. Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в Facebook, передает Politeka.



Саакашвили показал сажу, которая летит из труб фабрики. Местные жители отмечают, что одна из самых старых фабрик Советского Союза сейчас просто их травит. Саакашвили согласился с ними, добавив, что в Понинке смертность в 3 раза превышает рождаемость.



«Но такая ситуация в большинстве украинских сел, а это означает, что через 15-20 лет в Украине будет больше пенсионеров, чем людей рабочего возраста. Кто будет содержать пенсионеров, развивать страну, на этих предприятиях работать?», — задает риторический вопрос Саакашвили.



Он также заявил, что областные администрации нужно упразднять, а деньги, выделяемые на их содержание, передать громаде. «Господин, президент, на этом же заводе делают картонные коробки для вашего Roshen. Эти конфеты стоят того, чтобы тут отравлять детей», — подчеркнул он.















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