Хатиашвили: Цулукиани и Квирикашвили перепутали европейских депутатов с грузинами

26.01.2017 19:17 Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили опубликовал свой ответ на заявление министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, в котором она обвинила Хатиашвили в провале процесса утверждения представленных Грузией кандидатур на судейство в Страсбургском суде. Предлагаем заявление полностью:



«Я прямо обвиняю премьер-министра и министра юстиции в позоре, который испытала Грузия в Страсбурге из-за провала списка судей. Это фактически, то же самое, чтобы поставить Грузию в ряд банановых республик. Власть Грузии посчитала, что поскольку у нее проходит всякая несправедливость в Грузии, это пройдет и в Страсбурге. Мы, представители гражданского сектора, достигли того, что доказали за пределами Грузии, что кандидаты, представленные в Страсбургский суд, были отобраны по политическому признаку, что является большой победой.



По заявлению Теи Цулукиани, для того, чтобы список, представленный на должность судьи европейского суда по правам человека, вернули обратно, работал руководитель Ассоциации адвокатов, который с фотографиями Евы Гоциридзе и угрозой, что устроит голодовку, призывал европейцев, не поддерживать Грузию. Очень многие наши граждане и официальные лица, к сожалению, работали для того, чтобы вчера этот список вернули Грузии.



Хочу объяснить гражданскому обществу, что за месяц до заседания комиссии я, Заза Хатиашвили, потребовал изъять первого заместителя министра юстиции Сандро Барамидзе из списка собеседования, поскольку он был первым заместителем министра юстиции, а министр юстиции была председателем комиссии. А также секретариат комиссии был укомплектован из Министерства юстиции, что держали в тайне.



Из членов комиссии никто, кроме Анны Нацвлишвили, не поддержал меня, и Сандро Барамидзе не изъяли из списка кандидатов. (Данный факт подтверждают Анна Нацвлишвили, а также народный защитник Уча Нануашвили, и декан юридического факультета университета имени И. Джавахишвили Ираклий Бурдули, которые являлись членами комиссии вместе со мной и представителями власти).



На заседании комиссии я заявил, что не оставлю этот факт так, и пожаловался в Страсбург. Я спрашиваю Цулукиани и Квирикашвили, это не конфликт интересов? Как министр юстиции может быть председателем комиссии, а ее первый заместитель, который не покинул должность, быть кандидатом перед комиссией? Ни Цулукиани, ни Квирикашвили не поняли простую логику. Зато хорошо знают, что такое конфликт интересов в Совете Европы, где работают честные и порядочные люди. Цулукиани и Квирикашвили перепутали европейских депутатов с грузинскими депутатами.



Вместо того чтобы премьер-министр Квирикашвили извинился перед Грузией за то, что он и Цулукиани представили кандидатов, отобранных по политическому признаку, чем опозорили Грузию на международной арене, Цулукиани обвиняет нас в своей слабости, беспринципности, что является чудовищным фактом»- заявил Заза Хатиашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

