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Саакашвили: Правительство Грузии обрекло Церцвадзе, но Украина должна быть на высоте


26.01.2017   20:20
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Грузии должно начаться следствие о том, как оказалась информация о грузинских военнослужащих в "руках врага".

По словам Саакашвили, Гии Церцвадзе следует дать возможность остаться в Украине.

Бывший президент считает, что грузинская сторона владела информацией о том, что Интерпол разыскивает Церцвадзе.

"Я вообще исключаю, чтобы грузинская сторона не знала, что Интерпол объявил Гию Церцвадзе в розыск. Когда Гия переходил на границе, его остановили, и 20 минут проходили процедуры. Раз его там остановили, это уже явствует о том, что он был в списке. И что в это время происходит: когда ты в списке, пограничник ждет приказа начальника, пропустить человека или нет. Это был список Интерпола. Они ждали его перехода, поскольку по Конституции грузинская сторона не может выдать своего гражданина России, а другая страна может сделать это. Объясните мне, как оказались личные данные других грузинских военнослужащих в руках России?"- заявил Саакашвили.

По словам бывшего президента, личные данные грузинских военнослужащих известны только Министерству обороны страны.

"Сейчас выяснилось, что у них есть дело не только конкретно на Церцвадзе, но и на Курасбедиани, на Берианидзе, и как так оказалось, что это все те военные, которые сейчас находятся в Украине. Их личные данные были только у грузинской стороны. Получается, что власть Иванишвили передала им информацию, или у России есть супер агенты, что не исключено, но логичнее думать, что кто-то в Министерстве обороны сел, взял все данные, и передал их русским. На языке всех цивилизованных стран это называется полным попранием интересов страны и предательством. Необходимо начать следствие, как оказались эти материалы в руках врага Грузии. Гии Церцвадзе должны дать право остаться здесь. Понятно, что правительство Грузии обрекло его, но Украина должна быть на высоте"- отметило Михеил Саакашвили.

К информации, Российская Федерация хочет экстрадировать в Россию грузинских военных, участников российско-грузинской войны 2008 года. "Экспрессньюсу" эксклюзивно стало известно из Москвы, что следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против нескольких грузинских военных.

Напомним, что вице-полковник Гия Церцвадзе был задержан 15 января сразу же по приезду в аэропорт Украины. Российская Федерация обвиняет его в убийстве и попытке убийства, и требует его экстрадиции.







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