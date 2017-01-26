Украина не выдаст России воевавшего в АТО гражданина Грузии - Борислав Береза

26.01.2017 21:09 Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза заявляет, что воевавший в АТО гражданин Грузии Георгий Церцвадзе не будет выдан России и буде это сделано в абсолютно правовых рамках. Об этом депутат написал в сети Facebook.



«Только что мои побратимы, которые после АТО работают в СБУ, сообщили мне, что Украина не будет выдавать воевавшего в АТО гражданина Грузии Гию Церцвадзе российскому суду. Сделано это будет абсолютно в правовых рамках и все документы уже переданы в суд.



Несмотря на все ухищрения российской юридической системы Россия сегодня получит отказ на законных основаниях в рамках международного права. И я уверен, что суд, сегодня, подтвердит мои слова.



Считаю, что это очередная победа достигнута при помощи патриотов и небезразличных граждан. Так и появляется сильное гражданское общество. Верю, что вслед за этим должно появиться сильное государство. И очень бы хотелось, чтобы такие вопросы не возникали впредь»,- написал Береза.



Напомним лишь, что апелляционный суд сегодня оставил Церцвадзе в заключении. Обосновал суд это тем, что суд первой инстанции еще не направил необходимую документацию. Суд перенесен на 3 февраля 2017 года.

















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