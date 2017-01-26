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Посол Грузии в Украине завтра встретится с украинским народным защитником по делу Церцвадзе
26.01.2017 21:16
Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба в связи с делом Гии Церцвадзе завтра встретится с украинским народным защитников.
Во встрече примут участие супруга Гии Церцвадзе и адвокат, которые сегодня, после заседания, проведенного в Киевском апелляционном суде, встретились с Михаилом Уклеба.
Уклеба выражает сожаление, что сегодня Гия Церцвадзе не был освобожден, однако, по его словам, грузинская сторона продолжает работу для достижения этой цели.
«Г-жу Татьяну мы ознакомили со всеми теми шагами и действиями, которые были предприняты посольством Грузии в Украине и грузинским МИДом, в частности речь идет о направленных нами нотах и ответах. Мы подключены к делу с 15 января, когда Церцвадзе был задержан в аэропорту Жуляны. На встрече присутствовал и адвокат Гии Церцвадзе, с которым у нас постоянный контакт.
Договорились, что завтра встретимся с омбудсменом. Т.е., если мы пошагово будет профессионально работать, я думаю, получим результат. Все шаги должны быть предприняты и посольством, и МИДом, нашим правительством и общественностью, чтобы наш гражданин был своевременно освобожден», - заявил Михаил Уклеба.
Судебный процесс вице-полковника Гии Церцвадзе отложен до 3 февраля. Причиной откладывания процесса судья назвал то обстоятельство, что из Городского суда в Апелляционный суд не были своевременно предоставлены соответствующие материалы.
Апелляционный суд должен был рассмотреть решение Городского суда, согласно которому, Гие Церцвадзе было определено 40-дневное предварительное заключение под стражу.
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