|
Грузинский военный будет освобожден через полчаса - Луценко
26.01.2017 21:49
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в разговоре с одним из бывших лидеров партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе, что задержанный в Украине грузинский военнослужащий Гиорги Церцвадзе будет освобожден в течение получаса.
Как рассказал Таргамадзе, имел коммуникацию с Луценко по поводу допуска депутата Отара Кахидзе в тюрьму к Церцвадзе. Начальник департамента тюрем заявил Кахидзе, что ехать в Украину нет смысла, так как Церцвадзе будет освобожден через час, так как существовавшие технические проблемы разрешены.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил данную информацию подчеркнув, что произойдет это не через час, а через полчаса. Гиви Таргамадзе также опубликовал переписку с начальником департамента тюрем и генпрокурором Украины.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна