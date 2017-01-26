Грузинский военный будет освобожден через полчаса - Луценко

26.01.2017 21:49 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в разговоре с одним из бывших лидеров партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе, что задержанный в Украине грузинский военнослужащий Гиорги Церцвадзе будет освобожден в течение получаса.



Как рассказал Таргамадзе, имел коммуникацию с Луценко по поводу допуска депутата Отара Кахидзе в тюрьму к Церцвадзе. Начальник департамента тюрем заявил Кахидзе, что ехать в Украину нет смысла, так как Церцвадзе будет освобожден через час, так как существовавшие технические проблемы разрешены.



Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил данную информацию подчеркнув, что произойдет это не через час, а через полчаса. Гиви Таргамадзе также опубликовал переписку с начальником департамента тюрем и генпрокурором Украины.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

