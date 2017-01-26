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Грузинского бойца АТО Церцвадзе выпустили из СИЗО
26.01.2017 22:02
Прокуратура отменила временный арест Гии Церцвадзе, выдачи которого требует Россия. Об этом сообщает "Гордон". Церцвадзе еще предстоит пройти экстрадиционную процедуру.
Напомним, что о том, что Церцвадзе будет освобожден в ближайшие полчаса заявил генеральный пркоурор Украины Юрий Луценко в разговоре с одним из бывших лидеров партии ЕНД Гиви Таргамадзе.
Как рассказал сам Таргамадзе, он имел коммуникацию с руководителем департамента тюрем по поводу организации поездки депутата Отара Кахидзе в Украину и посещении им задержанного по запросу России Гии Церцвадзе. Ему было заявлено, что поездка Кахидзе не имеет смысла, так как все технические проблемы разрешены и Церцвадзе будет освобожден через час.
Таргамадзе также имел контакт с генеральный прокурором Юрием Луценко, который заявил что Церцвадзе будет освобожден через пол часа, а не через час, как ему было сказано ранее.
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