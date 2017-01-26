При помощи ЕС в Грузии начинается программа ресоциализации осужденных

26.01.2017 22:18 В Грузии начинается осуществление шести проектов, направленных на ресоциализацию людей, которые имели проблемы с законом, говорится в сообщении на сайте миссии ЕС в Грузии.



Программа, озаглавленная как «Возвращение в общество», реализовывается неправительственным сектором, грузинским Министерством по исполнению наказаний и пробации при финансовой поддержке Евросоюза. Общий бюджет шести проектов составляет 11 миллионов лари (более 4,1 миллионов долларов).



Инициативы, в основном, направлены на улучшение профессионального образования и повышение возможностей трудоустройства целевой группы (4 проекта). Один из проектов ориентирован на психосоциальную и медицинскую помощь, и еще один – на превенцию преступлений среди несовершеннолетних. Совместные проекты Грузии и ЕС осуществляются в рамках программы «Евросоюз для правосудия» (EU4Justice), в рамках которой ЕС выделил Грузии 50 миллионов евро в 2015 году.















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