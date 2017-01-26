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Посол Грузии в Украине встречается с Гиоргием Церцвадзе


26.01.2017   23:56
Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба встречается с освобожденным сегодня из СИЗО грузинской военным Гиоргием Церцвадзе. На встрече также присутствуют консулы Нана Чаправа и Ираклий Адвадзе, адвокат Гиоргия Церцвадзе Ксения Проконова и его супруга Татьяна Церцвадзе.

Как сообщает МИД Грузии, на встрече обсуждались события по делу Церцвадзе, состояние его здоровья и проведенный в СИЗО период. Встреча проходит в офисе адвоката Гиоргия Церцвадзе.

Напомним, что Гиоргий Церцвадзе был освобожден несколько часов назад по решению Генпрокуратуры Украины.






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