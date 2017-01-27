В Конституции Грузии запишут статью о скрытой слежке

27.01.2017 10:40 В конституции Грузии будет указано, что осуществленные в случае неотложной необходимости скрытые слежка и прослушивание должны быть узаконены судом в течение 48 часов.



Как стало известно после заседания рабочей группы конституционной комиссии, по этому вопросу достигнуто соглашение.



«Один из важных вопросов, по которым рабочая группа достигла консенсуса, касается права на личную жизнь. В частности, 20-й статья конституции гласит, что скрытое телефонное прослушивание происходит по предварительному согласию суда или, в случае неотложной необходимости, без согласия суда. Если есть неотложная необходимость и начинается скрытое прослушивание, конституция не предусматривает того, что это действие должно быть узаконено судом в течение 48 часов. В результате консенсуса в конституции «пост фактум» появится судебный контроль», - заявил член конституционной комиссии, юрист АМЮГ Георгий Гоциридзе.















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