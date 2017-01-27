Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украинская власть поступила достойней, чем грузинская - Давид Сакварелидзе


27.01.2017   11:00
Бывший заместитель прокурора Украины прокомментировал освобождение Гии Церцвадзе. По заявлению Давида Сакварелидзе, решение было неожиданное, но, по его мнению, украинская власть поступила достойней, чем грузинская.

"Не ожидалось, что его освободят. Факт, что генерального прокурора суд сегодня поставил в весьма неудобное положение. Вероятно, приняли решение, в конечном итоге вообще прекратили уголовное дело и производство, и очевидно тем самым ускорили процесс. Вообще у прокуратуры есть такой инструмент, и поэтому я думаю, таким образом ускорили его освобождение.

Отрадно, что украинская сторона и украинская власть поступила достойней, чем грузинская власть. Достойней той власти, которая продала своих бойцов, и всю базу данных патриотов, которые защищали территориальную целостность Грузии и Украины, и передала главному врагу Грузии. Это постыдный поступок, и надо принять меры против того, чтобы наши патриоты и офицеры в Грузии не стали заложниками этой коварной политики России"- заявил Давид Сакварелидзе в эфире передачи "Курьер".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Армения ищет альтернативные пути доставки грузов в Россию через Грузию
Минэнерго нарушило закон отказом в выдаче НПО информации по переговорам с Газпромом
Норвежская энергокомпания инвестирует в Грузию 730 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Каладзе проведет встречу с сотрудниками компании «Черноморэнерго»
Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Даудов: В Чечне инициируют закон, при котором дети разных национальностей в школах могут носить и хиджабы, и крестики
Кадыров поспорил с Васильевой об уместности хиджаба в школе
СГБ Азербайджана уничтожила оказавшего сопротивление экстремиста
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна