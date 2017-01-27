Украинская власть поступила достойней, чем грузинская - Давид Сакварелидзе

27.01.2017 11:00 Бывший заместитель прокурора Украины прокомментировал освобождение Гии Церцвадзе. По заявлению Давида Сакварелидзе, решение было неожиданное, но, по его мнению, украинская власть поступила достойней, чем грузинская.



"Не ожидалось, что его освободят. Факт, что генерального прокурора суд сегодня поставил в весьма неудобное положение. Вероятно, приняли решение, в конечном итоге вообще прекратили уголовное дело и производство, и очевидно тем самым ускорили процесс. Вообще у прокуратуры есть такой инструмент, и поэтому я думаю, таким образом ускорили его освобождение.



Отрадно, что украинская сторона и украинская власть поступила достойней, чем грузинская власть. Достойней той власти, которая продала своих бойцов, и всю базу данных патриотов, которые защищали территориальную целостность Грузии и Украины, и передала главному врагу Грузии. Это постыдный поступок, и надо принять меры против того, чтобы наши патриоты и офицеры в Грузии не стали заложниками этой коварной политики России"- заявил Давид Сакварелидзе в эфире передачи "Курьер".

















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