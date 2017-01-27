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«Национальное движение» представит в парламентскую группу доверия кандидатуру Саломе Самадашвили
27.01.2017 13:15
Парламентская фракция «Национальное движение» представит в парламентскую группу доверия Саломе Самадашвили. Об этом заявил председатель фракции Роман Гоциридзе.
Гоциридзе подчеркнул, что фракция намерена активно участвовать во всех парламентских структурах, в том числе, в группе доверия.
Следует отметить, что представление кандидатуры Саломе Самадашвили происходит по той одной квоте, которая предусмотрена для депутатов вне большинства и меньшинства. По данной квоте фракция «Патриоты Грузии» уже представила в группу доверия кандидатуру Ирмы Инашвили. Соответственно, создается ситуация, когда у обоих кандидатов имеется поддержка 6 членов своих фракций, и голоса разделяются поровну. Теоретически, решение будет зависеть от позиции независимого депутата Саломе Зурабишвили.
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