«Национальное движение» представит в парламентскую группу доверия кандидатуру Саломе Самадашвили

27.01.2017 13:15 Парламентская фракция «Национальное движение» представит в парламентскую группу доверия Саломе Самадашвили. Об этом заявил председатель фракции Роман Гоциридзе.



Гоциридзе подчеркнул, что фракция намерена активно участвовать во всех парламентских структурах, в том числе, в группе доверия.



Следует отметить, что представление кандидатуры Саломе Самадашвили происходит по той одной квоте, которая предусмотрена для депутатов вне большинства и меньшинства. По данной квоте фракция «Патриоты Грузии» уже представила в группу доверия кандидатуру Ирмы Инашвили. Соответственно, создается ситуация, когда у обоих кандидатов имеется поддержка 6 членов своих фракций, и голоса разделяются поровну. Теоретически, решение будет зависеть от позиции независимого депутата Саломе Зурабишвили.















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