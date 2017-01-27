«Пассивность и некомпетентность власти препятствует процессу интеграции Грузии в НАТО» - Кекенадзе

27.01.2017 15:12 Исполнительный секретарь партии «Свободные демократы» Тамар Кекенадзе призывает президента Грузии заинтересоваться работой правительства в направлении интеграции страны в НАТО.



По словам политика, в связи с этим главе государства необходимо созвать заседание Совбеза и обсудить вопрос участия Грузии в саммите альянса в 2017 году.



«Призываю президента Грузии заинтересоваться планами правительства и видением интеграции страны в НАТО. Кроме этого, необходимо выяснить, что сделала грузинская сторона для того, чтобы мы были представлены на саммите альянса.



Грузия не является рядовым партнером альянса, который ожидает приглашения на саммит организации. Участие в саммите НАТО возможно лишь в том случае, если правительство будет правильно и эффективно работать, как с представителями стран-членов альянса, так и новой администрацией США.



Работа в этом направлении должна была начаться уже давно. К сожалению, именно такая пассивность и некомпетентность власти препятствуют процессу интеграции Грузии в НАТО»,- сказала Кекенадзе.















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