10 больниц будут изъяты из программы всеобщего страхования

27.01.2017 15:36 С 1 февраля около 10 больниц будут изъяты из программы всеобщего страхования. Министерство здравоохранения прекращает сотрудничество с ними. Причиной этого называется то, что менеджмент клиник большую часть финансов тратил не на лечение пациентов и зарплаты врачей и медперсонала, а на личное благосостояние. Министерство «не собирается это терпеть». С 1 марта судьбу этих 10 клиник могут разделить и другие. Программа всеобщего страхования действует с 2013 года и т.н. первая волна реформ уже завершилась. С 1 февраля министерство здравоохранения начинает вторую волну реформ, пишет газета «Резонанси».



Замминистра здравоохранения Заза Сопромадзе говорит, что части больниц дается возможность исправить ситуацию, но решение о разрыве контракта с некоторыми больницами уже принято. Ни Сопромадзе, ни Давид Сергеенко не уточняют названия клиник, которые будут изъяты из программы. По словам министра, медицинские учреждения не отвечают главному требованию программы - о качестве обслуживания пациентов. Неделю назад Давид Сергеенко обсудил с руководством клиник те проблемы и претензии, которые есть у министерства к этим клиникам. По его словам, из-за снисходительного отношения со стороны государства у руководителей медучреждений возникли ложные ожидания - они начали заботиться о благосостоянии и росте дивидендов для менеджмента и обращали минимальное внимание на нужды пациентов, а «государство не собирается это терпеть». «В некоторых клиниках большая часть выплаченных нами сумм тратится на т.н. непрямые расходы - выгоду менеджмента и руководства, и лишь малая часть тратится на зарплаты врачей и медперсонала, который непосредственно ухаживает за пациентом. Разумеется , продолжать сотрудничество с такими клиниками мы не будем», - заявил Давид Сергеенко, у которого есть замечания как к монопрофильным небольшим клиникам, так и большим больницам. Претензий же у министра не так уж и мало.



По словам Сергеенко, так как неотложные случаи покрываются на 100%, а плановые операции на 70-80%, иногда клиники оформляют плановые медицинские услуги как неотложные. «Некоторые клиники придумали невиданный нонсенс и учредили такие фрагментарные сервисы как только реанимационное отделение. Они берут пациента с улицы и отпускают его туда же», - отметил Сергеенко. По его словам, есть случаи, когда запрошенная клиникой у государства сумма выплачена на 90%, а оставшиеся 10% считаются неправильными и спорными, а менеджмент клиники пользуется этим и говорит врачам и медперсоналу, что государство не перечислило деньги, и не выплачивает им зарплату. Также проблемой является то, что у медучреждений нет благоустроенных дворов. Министр выразил недовольство одним большим клиническим объединением, которое почти полгода отказывается благоустраивать свой двор, который загрязнен медицинскими отходами. «Они говорят, что эта территория не распределена между клиниками, и никто убирать ее не хочет. Зато на въезде есть шлагбаум, который является самым налаженным аппаратом в той клинике и работает очень хорошо. Я верю, что они очень успешно распределяют доходы, полученные с этого шлагбаума», - заявил Сергеенко.



По словам министра, мониторинг также выявил, что нередко клиники выписывают из стационара пациентов с острым психозом раньше положенного, а те потом на протяжении месяца два-три раза ложатся в ту же или другую клинику. Это делается для получения дополнительных средств за счет здоровья пациента.



«При остром психозе пациент нуждается в особенном уходе и лечении. К сожалению, за этим стоят финансовые интересы, в том числе и тех клиник, которые в последнее время шумят больше всех», - заявил Сергеенко.



Министр отказался назвать названия клиник. А руководители ведущих клиник, присутствовавшие на встрече с министром, не стали принимать эти претензии на свой счет. Некоторые из них даже заявили, что претензии в основном касаются монопрофильных учреждений, а не больших и широкопрофильных клиник.



Часть представителей малых медучреждений видит в этом процессе риски. Они считают, что у правительства не должно быть привилегий для крупных игроков. Оппозиция относится к этой реформе с подозрением и говорит, что крупные игроки смогут договориться с министерством, а малые клиники будут принесены в жертву. По словам члена фракции «Европейская Грузия» Зураба Чиаберашвили, решение этого министерства может привести к разорению малых медучреждений.



«Часть медсектора окажется в тяжелом положении, что отразится на кармане пациентов. Частные клиники могут разориться и их приобретут крупные игроки. А пациенты столкнутся с очередями в тех больницах, где останется всеобщее страхование. Возрастет и период ожидания», - говорит Чиаберашвили, по словам которого, человеку придется ждать не 2-3 месяца, а намного больше», - заключает издание.















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