Департамент по отношениям с грузинской диаспорой возглавил Рати Брегадзе

27.01.2017 15:43 Главой департамента по отношениям с диаспорой министерства иностранных дел Грузии назначен доктор права Рати Брегадзе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.



Новый департамент во внешнеполитическом ведомстве сформировался после упразднения аппарата госминистра по вопросам диаспоры и присоединения этого ведомства к МИД Грузии.



Брегадзе является доктором права, получал образование в университетах Германии и Грузии. Работал юридической компании, читал лекции в различных университетах, занимал ведущие должности в министерстве по делам спорта и молодежи, а после работал заместителем госминистра по делам диаспоры.



Владеет грузинским, русским, немецким и английским языками.















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