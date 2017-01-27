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Супруга Саакашвили пожертвовала свою депутатскую зарплату на благотворительность


27.01.2017   16:01
Супруга третьего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Руловс пожертвовала свою депутатскую зарплату на благотворительность.

Руловс баллотировалась в парламент как по партийному списку «Единого национального движения», так и в качестве мажоритарного кандидата в Зугдидском избирательном округе. После двух туров голосования, Сандра стала депутатом парламента, как «второй номер» в партийном списке партии, основанной Саакашвили.

Немного позже Руловс отказалась от мандата члена парламента, объяснив свое решение тем, что парламентские выборы прошли с грубейшими нарушениями.

Согласно регламенту, она внесла заявление о приостановке ее депутатских полномочий 18 ноября, в день, когда состоялось первое заседание парламента девятого созыва. Рассмотрение вопроса и приостановка полномочий произошли 1 декабря 2016 года.

Именно поэтому первая депутатская зарплата в размере 1339 лари (порядка 494 долларов) была начислена Руловс. Она объяснила, что заранее попросила перечислить эти деньги в благотворительный фонд «Детский хоспис».

«Сегодня распространилась информация, что якобы я получила заплату депутата и надбавку. Это полнейшая ложь и дезинформация. До приостановления полномочий моя зарплата, как депутата составила 1339 лари. По моей просьбе эта сумма была полностью перечислена в благотворительный фонд «Детский хоспис»», — подчеркнула она.






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