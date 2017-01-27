Европарламент 2 февраля проголосует за безвиз для Грузии

27.01.2017 16:07 В четверг, 2 февраля, Европарламент проголосует за отмену визовых требований для грузинских граждан.



Этот вопрос включен в повестку дня очередной сессии законодательного органа ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформа



В связи с политическим решением стран-членов Евросоюза, отмена визовых требований граждан Грузии, а также Украины вступит в силу только после введения нового механизма приостановления визовых режимов для всех третьих стран.

















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