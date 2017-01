Постпред Грузии в ООН выступил на мероприятии высокого уровня в Нью-Йорке

27.01.2017 17:15 По инициативе президента 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 24-25 января текущего года в Нью-Йорке состоялось мероприятие высокого уровня “Building Sustainable Peace for All: Synergies between the 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustaining Peace“. 24 января в пленарных дебатах мероприятия принял участи постпред Грузии в ООН Каха Имнадзе, который в своем выступлении заострил внимание на тесной связи между развитием и миром, и на 16-ю цель устойчивого развития в достижении мирного сосуществования обществ.



Постоянный представитель Грузии говорил о регулярных нарушениях прав лиц, проживающих на оккупированных территориях Грузии, и об усилиях правительства с целью доступности результатов развития для них. В то же время подчеркнул значение осуществления независимого международного мониторинга в оккупированных регионах.



Посол Грузии заострил внимание на значение включенности женщин и отметил, что мир более устойчив, если на всех этапах обеспечена включенность женщин, как равноправных членов общества.



В контексте значения эффективных, прозрачных, и инклюзивных институтов постпред Грузии отметил, что использование электронного управления и современных технологий обеспечивает прозрачность и эффективность поставки государственных сервисов, а также включенность гражданского общества в процессе государственной администрации. С данной точки зрения он говорил о достижениях Грузии в этой сфере, признанных разными международными организациями, в том числе "Программой развития ООН" и "Партнерством открытого управления", и используется как пример в других странах мира.



24 января Грузия приняла участие также в панельном рассмотрении в рамках мероприятия высокого уровня на тему „Strengthening transparent, inclusive, and accountable institutions for Peace and Sustainable Development“. В рамках дискуссий заместитель постоянного представителя в ООН Елена Агладзе заострила внимание на значение прозрачных и инклюзивных институтов, и говорила о примерах успешного применения электронного управления в деле эффективной поставки публичных сервисов для граждан Грузии.

















