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Грузию посетит генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд


27.01.2017   19:28
30-31 января с официальным визитом Грузию посетит генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По информации пресс-службы министерства иностранных дел, в рамках визита генсекретарь проведет официальные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.

Турбьерн Ягланд встретится с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, с министром иностранных дел, министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства. После встречи с Михаилом Джанелидзе в МИД состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел и генерального секретаря Совета Европы.

«В рамках визита генерального секретаря Совета Европы в Грузию будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Советом Европы, особое внимание будет уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии и включенности Совета Европы в вопросы защиты прав человека и процесс восстановления доверия в зонах конфликтов. Стороны также обсудят план действий Совета Европы на 2016-2019 гг., который предусматривает верховенство права, обеспечение соблюдения прав человека и эффективное осуществление процесса восстановления доверия в Грузии», - сообщают во внешнеполитическом ведомстве.






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