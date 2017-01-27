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Аппарат омбудсмена Украины продолжит мониторинг по делу Церцвадзе


27.01.2017   19:29
Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Михаил Уклеба, консул Грузии Нана Чабрава, Гия Церцвадзе, его супруга и адвокат встретились с Народным защитником Украины Валерией Лутковской.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Украины, в ходе встречи Народный защитник Украины поздравила Гию. Церцвадзе с освобождением и заявила, что вела мониторинг по данному делу.

Как отметила Валерия Лутковская, по данному вопросу ею поддерживалась коммуникация с грузинским коллегой Учей Нануашвили.

По ее словам, аппарат Народного защитника Украины продолжает мониторинг дела грузинского военного.
Грузинская сторона в ходе встречи поблагодарила Народного защитника Украины за поддержку и выразила готовность к активному сотрудничеству по данному вопросу и в будущем.






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