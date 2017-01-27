Аппарат омбудсмена Украины продолжит мониторинг по делу Церцвадзе

27.01.2017 19:29 Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Михаил Уклеба, консул Грузии Нана Чабрава, Гия Церцвадзе, его супруга и адвокат встретились с Народным защитником Украины Валерией Лутковской.



Как сообщают в Министерстве иностранных дел Украины, в ходе встречи Народный защитник Украины поздравила Гию. Церцвадзе с освобождением и заявила, что вела мониторинг по данному делу.



Как отметила Валерия Лутковская, по данному вопросу ею поддерживалась коммуникация с грузинским коллегой Учей Нануашвили.



По ее словам, аппарат Народного защитника Украины продолжает мониторинг дела грузинского военного.

Грузинская сторона в ходе встречи поблагодарила Народного защитника Украины за поддержку и выразила готовность к активному сотрудничеству по данному вопросу и в будущем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

