Представленный оппозицией и НПО проект не сможет решить проблему по существу - конституционалист

27.01.2017 19:34 Конституционалист Вахушти Менабде считает, что проект, представленный оппозицией и неправительственным сектором, и подразумевающий переход на регионально-пропорциональный список вместо мажоритарной системы, по существу проблему решить не сможет.



Как сообщил Менабде журналистам, единственным выходом является единый пропорциональный список, в котором барьер будет снижен.



«В существующей избирательной системе имеется три основные проблемы. Первая в том, что осталось очень много людей, не имеющих представителя в парламенте, вторая в том, что в парламент попадали только очень сильные партии, а третья - что в парламенте Грузии мы не имеем широкого представительства, широкого спектра. Предложенными версиями эти проблемы по существу не решить... Выходом является единый пропорциональный список, где будет низкий барьер, который даст возможность небольшим группам граждан иметь собственных представителей в законодательном органе. Барьер может быть 2%, 1%, 0.75% , но ниже 5%», - заявил Менабде.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

