Тереза Мэй призвала США налаживать отношения с Россией соблюдая осторожность

27.01.2017 19:36 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала США налаживать отношения с Россией, но, в тоже время, быть настороже. Об этом глава британского правительства заявила в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США в Филадельфии, передает Русская служба Би-би-си.



«Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице «Доверяй, но проверяй». Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Тереза Мэй.



Она также заявила, что Британия и США, безусловно, должны отстаивать свои интересы, но не могут возвращаться к «провальной» политике интервенционализма.



«Дни, когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему образу и подобию, кончились. Однако мы не можем позволить себе безучастно наблюдать, когда угроза реальна, и когда в наших личных интересах вмешаться», - сказала она.



Тереза Мэй совершает официальный визит в США, став первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа.















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