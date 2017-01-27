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Тереза Мэй призвала США налаживать отношения с Россией соблюдая осторожность


27.01.2017   19:36
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала США налаживать отношения с Россией, но, в тоже время, быть настороже. Об этом глава британского правительства заявила в ходе своего выступления на съезде Республиканской партии США в Филадельфии, передает Русская служба Би-би-си.

«Когда речь идет о России, важно помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице «Доверяй, но проверяй». Что касается президента Путина, мой совет - налаживать отношения, но быть настороже", - сказала Тереза Мэй.

Она также заявила, что Британия и США, безусловно, должны отстаивать свои интересы, но не могут возвращаться к «провальной» политике интервенционализма.

«Дни, когда Британия и Америка вмешивались в суверенные страны в попытке переделать мир по своему образу и подобию, кончились. Однако мы не можем позволить себе безучастно наблюдать, когда угроза реальна, и когда в наших личных интересах вмешаться», - сказала она.

Тереза Мэй совершает официальный визит в США, став первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Дональда Трампа.






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