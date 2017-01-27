Президент помиловал осужденных по «делу о кабелях»

27.01.2017 19:52 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал осужденных по "делу о кабелях" бывших сотрудником Минобороны. Об этом заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал осужденных по "делу о кабелях" бывших сотрудником Минобороны. Об этом заявила политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.



По словам Чихрадзе, прездиент внимательно следил за процессом. Она также отметила, что когда начинался процесс, представители политической партии власти делали заявления, которые порождали вопросы относительно беспристрастности правосудия.



"Ни на одно из этапов прокуратура Грузии не смогла обосновать обвинение в отношении бывших чиновников Минобороны", - заявила Чихрадзе.



По ее словам, исходя из вышесказанного, президент Грузии принял решение об их помиловании. Она отметила, что осужденные покинут тюрьму в ближайшие часы.



Апелляционный суд завершил рассмотрение дела 26 января и изменил квалификацию обвинения, что привело к сокращению наказания, определенного решением суда первой инстанции. Осужденные должны были покинуть тюрьму примерно через 2 месяца.



Пятерым бывшим чиновникам Минобороны - Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури Апелляционный суд определил в качестве наказания лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.



Пять высокопоставленных чиновников Министерства обороны Грузии были задержаны по т.н. делу о кабелях 28 октября 2014 года. Их обвиняли в растрате бюджетных средств в размере более четырех миллионов лари.



В качестве меры пресечения обвиняемым Георгию Лобжанидзе, Арчилу Алавидзе, Давиду Ципурия, Гизо Глонти и Нугзару Каишаури изначально было избрано предварительное заключение, однако спустя 8 месяцев прокуратура потребовала заменить ее на залог в размере 10 000 лари. Однако судья Давид Джугели освободил задержанных на основании поручительства.



16 мая 2016 года всех пятерых обвиняемых по «делу о кабелях» приговорили к 7 годам тюремного заключения.



За задержанием чиновников Минобороны последовали жесткие заявления со стороны тогдашнего министра обороны Ираклия Аласания, который по сей день утверждает, что таким образом с ним свел счеты миллиардер Бидзина Иванишвили. За этими высказывания последовало увольнение Аласания с поста министра обороны. Прокуратуре так и не удалось доказать виновность чиновником Минобороны в растрате государственных средств. Адвокаты утверждают, что обвинение полностью "шито белыми нитками", и подзащитные невиновны, а решение судов продиктовано политическими соображениями.















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