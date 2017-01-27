Квирикашвили побывал в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы

27.01.2017 20:54 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили побывал в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.



Глава правительства присутствовал на торжественном богослужении в честь Дня Святой равноапостольной девы Нино, просветительницы Грузии.



Божественную литургию провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.



Глава Грузинской Православной церкви благословил народ и правительство Грузии.















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