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Квирикашвили побывал в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы
27.01.2017 20:54
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили побывал в Сионском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Глава правительства присутствовал на торжественном богослужении в честь Дня Святой равноапостольной девы Нино, просветительницы Грузии.
Божественную литургию провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Глава Грузинской Православной церкви благословил народ и правительство Грузии.
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