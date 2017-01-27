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В Грузии будет основан фестиваль классической музыки


27.01.2017   21:30
В Грузии планируется учредить «Фестиваль Цинандали». Соответствующий меморандум оформили сегодня компания "Силк Роуд Групп "и администрация туризма Министерства экономики Грузии. До церемонии подписания документа представителей компании принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Как было отмечено на встрече, с целью основания фестиваля классической музыки, в Цинандали (регион Кахети) будет построен концертный зал, рассчитанный на 900 человек, гостинца, открытый амфитеатр, библиотека и конференц-залы.

Гордостью фестиваля станет и собственный молодежный оркестр в составе 60 музыкантов.

Дивная музыка будет звучать на лоне величественной природы Цинандали, что придаст фестивалю особую атмосферу гармонии и волшебства.

По словам Георгия Квирикашвили, осуществление подобных проектов государством и частными компаниями будет способствовать, как развитию туризма и сервисов, так и – созданию дополнительных рабочих мест в регионах Грузии.

На встрече с премьер-министром Грузии присутствовали создатель и художественный руководитель Фестиваля в Вербье (один из известнейших фестивалей классической музыки в мире и одно из главных музыкальных событий Швейцарии) Мартин Тайсон Энгстром и генеральный директор Израильского Филармонического оркестра Ави Шошани, которые также являются авторами идеи фестиваля в Цинандали.

По их мнению, проект будет способствовать превращению Цинандали в региональный музыкальный центр.






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