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Грузия заняла 78 место в Индексе демократии The Economist


27.01.2017   21:49
Британский исследовательский центр The Economist Intelligence Unit оценил Грузию, как демократию переходного периода.

Грузия заняла 78 место из 167 в Индексе демократии, составленном экспертами аналитического подразделения журнала The Economist.

При составлении индекса организация рассматривает 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политической жизни страны и политическую культуру.

Согласно критериям, эксперты назвали Грузию «Переходным режимом» — страна была низко оценена с точки зрения деятельности правительства и политической культуры, получив 4,29 и 5 баллов из 10 возможных. Наиболее высоко британские специалисты оценили избирательные процессы и плюрализм в Грузии – 8,67 баллов из 10.

Из нового доклада следует, что почти половина стран из 167 относятся к демократиям так или иначе, однако количество «Полноценных демократий» за прошедший год серьезно сократилось. При этом, в 2016 году ни в одном регионе не наблюдалось повышения среднего балла демократии. В докладе это явление называется «демократическим спадом».

Армения в рейтинге заняла 120 место, Азербайджан — 148, Россия — 134, а Турция – 97.
Первую десятку в Индексе демократии представляют Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Канада, Ирландия, Швейцария, Финляндия и Австралия.

США в Индексе заняли 21 место, Германия — 13, а Великобритания – 16.






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