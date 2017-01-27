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Трамп переговорил по телефону с президентом Мексики
27.01.2017 21:51
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики после его отказа от личной встречи, передает Associated Рress.
Сообщается, что разговор продлился около одного часа.
Представители лидеров обеих стран подтвердили данный факт.
Ранее Трамп заявил, что его встречи с мексиканским лидером Энрике Пена Ньето будут «бесплодными», пока Мехико не научится относиться к Вашингтону с уважением.
Впоследствии в Белом доме сообщили, что президент США введет налог на импорт из Мексики, чтобы оплатить сооружение стены на границе.
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