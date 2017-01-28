Дональд Трамп: При приеме беженцев из Сирии в США приоритет получат христиане

28.01.2017 12:50 Христиане получат приоритет при приеме беженцев из Сирии в США. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, его цитирует Reuters, предает «Росбалт».



«Если вы были мусульманином, вы могли приехать, но если вы были христианином, это было почти невозможно», — отметил Трамп и добавил, что христиане больше всего страдают от насилия со стороны террористов в Сирии.



Ранее СМИ сообщали, что Трамп запретил беженцам с Ближнего Востока въезд в США. Проект указа опубликовала газета The New York Times. Документ предписывает создать в Сирии зоны безопасности для беженцев. В то же время указ запрещает властям США принимать беженцев из Сирии, а их прием из других стран приостанавливается на 120 дней. «Госсекретарь США совместно с министром обороны должны в течение 90 дней после подписания этого указа разработать план создания безопасных районов в Сирии и в странах региона, в которых сирийские граждане, покинувшие места проживания, могли мы ожидать окончательных решений, таких как репатриация или переселение в третьи страны», — цитировало издание проект документа.



Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. Официально он вступил в должность американского президента 20 января 2017 года.















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