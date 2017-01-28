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Глава МИД Грузии не считает целесообразным проведение заседания Совбеза в связи с саммитом НАТО 2017 года


28.01.2017   12:52
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе не считает целесообразным проведение заседания Совета национальной безопасности Грузии в связи с саммитом НАТО 2017 года. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди».

По словам главы МИД, скоро станут известны все те планы, которые есть у Грузии в отношении НАТО.

«Мы находимся в прямом контакте и скоро станут известны все те планы, которые есть у Грузии относительно НАТО. Разумеется, президент вправе поставить отмеченный вопрос в рамках Совбеза и обсудить то, какие процессы протекают, однако для того, что было запланировано и осуществлено что-либо особое проведение заседания Совбеза действительно необязательно», - заявил Джанелидзе.

Исполнительный секретарь «Свободных демократов» Тамар Кекенадзе вчера обратилась к президенту Грузии с тем, чтобы он созвал заседание Совбеза по поводу вопроса участия Грузии в саммите НАТО 2017 года.






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