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МИД Германии возглавил Зигмар Габриэль


28.01.2017   12:54
В Германии новый министр иностранных дел. Президент страны Йоахим Гаук назначил на эту должность главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмара Габриэля, занимавшего до этого пост министра экономики и энергетики, сообщает Русская служба Би-би-си.

Его предшественник на посту главы германского МИДа, Франк-Вальтер Штайнмайер, еще 25 января сообщил журналистам, что покидает свой должность и идет в президенты. В пятницу, 27 января, его отставка была оформлена официально.

Кандидатура Штайнмайера выдвинута на пост президента Германии канцлером страны Ангелой Меркель. Таким образом, ожидается, что опытный дипломат после выборов, назначенных на 12 февраля, сменит Йоахима Гаука.







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