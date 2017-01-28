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Оппозиция: Президент Грузии должен избираться на основе прямого избирательного права


28.01.2017   14:06
Президент Грузии должен избираться на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, уверены представители парламентской оппозиции.

По мнению одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, «в Грузии –сегодня неформальное правление и именно поэтому институт президента должен усилиться».

«Сегодня мы находимся в той ситуации, когда страной управляет неформальная власть. Именно поэтому ослабление любого государственного института и уменьшение его функций, на руку лишь этому человеку. Поэтому наша твердая позиция состоит в том, чтобы обязательно сохранить выборность. Этот институт должен сохранить свои функции, как один из институтов, который балансирует неформальное правление»,- сказал Капанадзе.

Напомним, что в эти минуты на заседании государственной конституционной комиссии обсуждают порядок избрания президента.






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