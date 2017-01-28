ЕНД намерено просить Интерпол не объявлять в розыск грузинских военных

28.01.2017 15:07 «Единое национальное движение» в ближайшие дни обратится письменно к Интерполу с требованием, чтобы против грузинских военных не объявлялся розыск, так как все подобные случаи политические и противоречат конституции Интерпола, - заявил заместитель председателя политсовета «Единого национального движения» Заза Бибилашвили на проведенном сегодня брифинге.



По словам Бибилашвили, партия выходит с инициативой о создании в парламенте следственной комиссии в связи с вопросом вице-полковника Гии Церцвадзе. Как он заявил, партия требует от власти обнародовать личности тех, чьи данные были переданы России.



«В первую очередь хочу всех поздравить с освобождением Гии Церцвадзе – семью, всю Грузию. Желаю победы грузинскому и украинскому народам против общего врага. Хочу поблагодарить грузин, которые боролись за то, чтобы Цервадзе был освобожден из-под стражи. Также спасибо украинской власти, которая сделала достойный шаг и своего воина не передала враждебному государству. Мы не имеем права расслабляться, наша кампания продолжается. Подобные факты приняли систематический характер. Поэтому хотим и требуем от власти Грузии обнародования данных, имен и фамилий тех военных, информация о которых была передана властям России напрямую или косвенно. Требуем создать в парламенте следственную комиссию в связи с этим делом. Параллельно этому мы в ближайшие дни обратимся письменно к Интерполу с требованием, чтобы против грузинских военных не объявлялся розыск, так как все подобные случаи политические и противоречат конституции Интерпола», – заявил Заза Бибилашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

