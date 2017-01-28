Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД намерено просить Интерпол не объявлять в розыск грузинских военных


28.01.2017   15:07
«Единое национальное движение» в ближайшие дни обратится письменно к Интерполу с требованием, чтобы против грузинских военных не объявлялся розыск, так как все подобные случаи политические и противоречат конституции Интерпола, - заявил заместитель председателя политсовета «Единого национального движения» Заза Бибилашвили на проведенном сегодня брифинге.

По словам Бибилашвили, партия выходит с инициативой о создании в парламенте следственной комиссии в связи с вопросом вице-полковника Гии Церцвадзе. Как он заявил, партия требует от власти обнародовать личности тех, чьи данные были переданы России.

«В первую очередь хочу всех поздравить с освобождением Гии Церцвадзе – семью, всю Грузию. Желаю победы грузинскому и украинскому народам против общего врага. Хочу поблагодарить грузин, которые боролись за то, чтобы Цервадзе был освобожден из-под стражи. Также спасибо украинской власти, которая сделала достойный шаг и своего воина не передала враждебному государству. Мы не имеем права расслабляться, наша кампания продолжается. Подобные факты приняли систематический характер. Поэтому хотим и требуем от власти Грузии обнародования данных, имен и фамилий тех военных, информация о которых была передана властям России напрямую или косвенно. Требуем создать в парламенте следственную комиссию в связи с этим делом. Параллельно этому мы в ближайшие дни обратимся письменно к Интерполу с требованием, чтобы против грузинских военных не объявлялся розыск, так как все подобные случаи политические и противоречат конституции Интерпола», – заявил Заза Бибилашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС содействует развитию социального предпринимательства в Грузии
Армения ищет альтернативные пути доставки грузов в Россию через Грузию
Минэнерго нарушило закон отказом в выдаче НПО информации по переговорам с Газпромом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Каладзе проведет встречу с сотрудниками компании «Черноморэнерго»
Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Даудов: В Чечне инициируют закон, при котором дети разных национальностей в школах могут носить и хиджабы, и крестики
Кадыров поспорил с Васильевой об уместности хиджаба в школе
СГБ Азербайджана уничтожила оказавшего сопротивление экстремиста
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна