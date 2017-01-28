|
Талаквадзе: Порядок избрания президента должен соответствовать его функциям, полномочиям и политической роли
28.01.2017 15:08
Порядок избрания президента должен соответствовать его функциям, полномочиям и политической роли, - заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
По его словам, если страна следует в направлении дальнейшего укрепления парламентской модели, с чем согласно большинство членов Конституционной комиссии, обсуждение пересмотра существующего порядка будет обязательным.
«Мы не склоняемся к парламентской модели, а эта модель уже реально есть у нас в стране. Поэтому естественно, в процессе конституционных изменений и реформе эта модель еще более усилится институционально. Изменения, которые мы рассматриваем, естественно, приноровлены к этой модели и последующему долгосрочному укреплению парламентской модели», - отметил Арчил Талаквадзе.
В парламенте проходит заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на котором обсуждаются вопросы, касающиеся президента, правительства и обороны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна