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Талаквадзе: Порядок избрания президента должен соответствовать его функциям, полномочиям и политической роли


28.01.2017   15:08
Порядок избрания президента должен соответствовать его функциям, полномочиям и политической роли, - заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его словам, если страна следует в направлении дальнейшего укрепления парламентской модели, с чем согласно большинство членов Конституционной комиссии, обсуждение пересмотра существующего порядка будет обязательным.

«Мы не склоняемся к парламентской модели, а эта модель уже реально есть у нас в стране. Поэтому естественно, в процессе конституционных изменений и реформе эта модель еще более усилится институционально. Изменения, которые мы рассматриваем, естественно, приноровлены к этой модели и последующему долгосрочному укреплению парламентской модели», - отметил Арчил Талаквадзе.

В парламенте проходит заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на котором обсуждаются вопросы, касающиеся президента, правительства и обороны.






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