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Менабде: Универсальной модели порядка избрания президента не существует


28.01.2017   17:57
Универсальной модели порядка избрания президента не существует, - об этом заявил специалист в области конституционного права Вахушти Менабде перед началом встречи рабочей группы Конституционной комиссии.

«Универсальной модели порядка избрания президента не существует, это зависит от многих других вопросов у Конституции. Лично я, думаю, что в условиях однопалатного парламента и нашего территориального устройства мы должны быть очень критичны относительно косвенного порядка избрания президента. Права президента, с одной стороны, нужно урезать и при ныне действующей модели, однако, с другой стороны, есть вопросы, где его полномочия нужно усилить», - отметил Вахушти Менабде.

В парламенте проходит заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на котором обсуждаются вопросы, касающиеся президента, правительства и обороны.






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