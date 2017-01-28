Менабде: Универсальной модели порядка избрания президента не существует

28.01.2017 17:57 Универсальной модели порядка избрания президента не существует, - об этом заявил специалист в области конституционного права Вахушти Менабде перед началом встречи рабочей группы Конституционной комиссии.



«Универсальной модели порядка избрания президента не существует, это зависит от многих других вопросов у Конституции. Лично я, думаю, что в условиях однопалатного парламента и нашего территориального устройства мы должны быть очень критичны относительно косвенного порядка избрания президента. Права президента, с одной стороны, нужно урезать и при ныне действующей модели, однако, с другой стороны, есть вопросы, где его полномочия нужно усилить», - отметил Вахушти Менабде.



В парламенте проходит заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на котором обсуждаются вопросы, касающиеся президента, правительства и обороны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

