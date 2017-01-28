Помилование осужденных является одним из законных прав президента Грузии - министр юстиции

28.01.2017 18:25 Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала информацию о помиловании президентом бывших сотрудников Минобороны Грузии, фигурантов так называемого дела о кабелях.



По словам министра, у президента есть законное право помиловать лицо без предоставления каких-либо доказательств его невиновности.



«Он использовал право предоставленное ему конституцией, и я не думаю, что кто-нибудь сможет прокомментировать эту тему», -сказала Цулукиани.















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