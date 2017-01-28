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Помилование осужденных является одним из законных прав президента Грузии - министр юстиции


28.01.2017   18:25
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала информацию о помиловании президентом бывших сотрудников Минобороны Грузии, фигурантов так называемого дела о кабелях.

По словам министра, у президента есть законное право помиловать лицо без предоставления каких-либо доказательств его невиновности.

«Он использовал право предоставленное ему конституцией, и я не думаю, что кто-нибудь сможет прокомментировать эту тему», -сказала Цулукиани.






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