Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ООН попросила Трампа не прекращать прием беженцев


28.01.2017   18:38
Агентство ООН по делам беженцев призвало власти США не прерывать прием беженцев, спасающихся от войн и преследований. Об этом сообщает Reuters.

«Потребности беженцев и мигрантов во всем мире [в переселении] никогда не были столь обширными, как сейчас. Программа переселения, действующая в Соединенных Штатах является одной из наиболее важных в мире», – говорится в заявлении, опубликованном совместно с Международной организацией по миграции.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ об «экстремальном отборе» прибывающих в страну беженцев. Целью указа называется недопущение в страну радикальных исламистов.

Документ, в частности, предполагает приостановку выдачи виз гражданам семи стран, где основной религией является ислам, на 120 дней. Помимо этого, он запрещает принимать беженцев из Сирии.

По данным ООН, за последние четыре месяца в США нашли пристанище около 25 тысяч беженцев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС содействует развитию социального предпринимательства в Грузии
Армения ищет альтернативные пути доставки грузов в Россию через Грузию
Минэнерго нарушило закон отказом в выдаче НПО информации по переговорам с Газпромом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Каладзе проведет встречу с сотрудниками компании «Черноморэнерго»
Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии начали розыск обстрелявших полицейских бандитов
«Нацдвижение» намерено просить Интерпол не объявлять в розыск грузинских военных
Армения отмечает 25-летие формирования Вооруженных сил
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна