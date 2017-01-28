Нынешний год будет очень активным в плане отношений НАТО и Грузии - глава МИД

28.01.2017 21:25 Нынешний год будет очень активным в плане отношений НАТО и Грузии, - заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, грузинская сторона делает все для того, чтобы вопрос Грузии активно стоял в повестке дня НАТО. По его же заявлению, ажиотаж, который подняли оппозиционные партии, некоторые неправительственные организации и часть экспертов, безоснователен.



«У правительства Грузии и Грузии как у страны-аспиранта самое глубокое и всеобъемлющее партнерство с НАТО. Мы представлены во всех тех форматах, в которых представлены партнеры.



В этом году в январе уже прошли два заседания комиссии НАТО-Грузия, и нынешний год будет очень активным в плане отношений НАТО и Грузии. В этом году ожидаем минестериал обороны, в рамках которого пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия с участием главы Минобороны Грузии и нужно отметить, что на этом министериале обороны будет присутствовать новый секретарь обороны США. Соответственно, министериал будет очень важен.



Также планируется парламентская ассамблея НАТО в Грузии и другие двусторонние встречи.



Мы делаем все для того, чтобы вопрос Грузии активно стоял в повестке дня НАТО и это подтверждается в заявлениях генсека НАТО, специального представителя генсека Джеймса Аппатурая и других официальных лиц. Хочу отметить, что тот ажиотаж, который накануне был поднят оппозиционными партиями, некоторыми неправительственными организациями и частью экспертов, безоснователен. Им тоже хорошо известно, каков прогресс на европейском и евроатлантическом пути», - заявил Михаил Джанелидзе.















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