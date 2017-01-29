Трамп провел с Путиным первый после инаугурации телефонный разговор

29.01.2017 12:18 Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин вечером 28 января провели первый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность главы государства.



Как сообщает пресс-служба Белого дома, разговор был посвящен совместным действиям в Сирии и борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».



Телефонный разговор Трампа и Путина длился около часа. Российский президент стал одним из первых мировых лидером, с которым Трамп решил обсудить вопросы международных дел.

Многие СМИ предполагали, что в ходе беседы будет обсуждаться тема американских санкций в отношении России, однако в сообщениях Белого дома и Кремля ничего не говорится об этом.



«Положительный звонок стал существенным началом улучшения отношений между США и Россией, которые нуждаются в восстановлении», — приводит Reuters сообщение Белого дома по итогам переговоров.



В заявлении подчеркивается, что президенты выразили надежду на то, что после состоявшегося разговора усилится развитие двусторонних отношений: «И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего разговора обе стороны будут быстро продвигаться в вопросах борьбы с терроризмом и по другой повестке, которая представляет взаимный интерес».



Пресс-служба Кремля, в свою очередь, сообщила, что Путин и Трамп обсудили действия в борьбе с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, восстановление двусторонних торгово-экономических связей, иранскую ядерную программу, ситуацию в Украине и ряд других тем, отмечает Русская служба Би-би-си.



28 января Трамп провел сразу несколько телефонных разговоров с зарубежными коллегами.

Кроме Путина, он также созванивался с премьер-министрами Японии и Австралии Синдзо Абэ и Малколмом Тернбуллом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.



Согласно приведенным Белым домом сведениям, Трамп и Меркель говорили в том числе об отношениях с Россией, ситуации в Украине, а также положении на Ближнем Востоке. Беседа с канцлером также заняла около часа и предшествовала переговорам американского президента с Путиным.















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