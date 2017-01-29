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Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
29.01.2017 12:44
Президент США Дональд Трамп раскритиковал влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещают его деятельность. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Провальная New York Times заняла неправильную позицию в отношении меня с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости", - написал Трамп.
По его словам, освещение его деятельности в New York Times и Washington Post "от самого начала было настолько несправедливым и злобным, что Times пришлось извиняться перед своими подписчиками и читателями, число которых сокращается".
"Они ошибались в отношении меня с самого начала и до сих пор не сменили позиции, и не изменят никогда. Это позорно", - написал глава Белого дома.
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