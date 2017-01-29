Грузия призвала ЕС представить конкретную перспективу членства

29.01.2017 14:08 Без конкретных предложений Евросоюза относительно будущего членства в ЕС реформы в Грузии могут быть замедлены. Об этом заявил грузинский министр по вопросам евроатлантической интеграции Виктор Долидзе в Ряшеве (Польша), передает Польское радио.



Долидзе, который принимает участие в Х Форуме Европа-Украина, сказал, что в случае внедрения для грузин безвизового режима ЕС должен представить Грузии перспективу членства. Министр добавил, что речь не идет о конкретной дате вступления в Евросоюз, но "грузины должны знать, что мы нуждаемся в Европе, а Европа - в нас".



Грузинский министр добавил, что, несмотря на смену руководства США, Тбилиси в дальнейшем рассчитывает на поддержку Вашингтона. В будущем Дональд Трамп будет сотрудничать с Грузией, Европейским Союзом и НАТО, уверен Долидзе.



Как известно, Грузия начала тесное сотрудничество с ЕС, США и НАТО в 2003 году, после Революции роз. У страны в дальнейшем есть проблемы с Южной Осетией и Абхазией, в которых присутствуют сепаратистские движения, поддерживаемые Россией.



Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а вскоре ЕС должен ввести безвизовый режим для грузин.



Напомним, Европейский парламент рассмотрит предоставление безвизового режима с Евросоюзом для Грузии 2 февраля 2017 года.















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