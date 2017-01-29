Экс-посол Великобритании советует Грузии срочно установить связи с Белым домом

29.01.2017 23:16 Я бы посоветовала Грузии как можно скорее установить связи с новой администрацией Белого дома, - об этом бывший посол Великобритании в Грузии, а ныне исследователь американского «Атлантического совета» Александра Холл Холл заявила в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».



По ее словам, с первых же дней ясно, что новый президент США Дональд Трамп намерен сделать то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании.



Что касается внешней политики, Холл Холл считает, что многое по-прежнему неясно.



«Трамп заявляет, что две его главных задачи – обеспечение безопасности и благосостояния. При этом он говорит, что поставит на первое место Америку, однако неизвестно, как он намерен сделать это», - заявила дипломат.



По ее мнению, пока рано говорить о том, что политика Америки по отношению к России полностью изменится, но ясно, что президент Трамп хочет улучшить отношения с президентом России.



«На мой взгляд, восхищение Путиным со стороны президента Трампа вызвано тем, что он видит его сильным лидером, который твердо защищает интересы России. Для Трампа так же важно защищать интересы Америки. Главный вопрос сейчас – насколько совпадут интересы Америки и России.



Я бы посоветовала Грузии как можно скорее установить связи с новой администрацией Белого дома

Реально ли Грузии одной воспротивиться России? Наверное, нет. Но Грузия не одна. Он часть большего международного сообщества. Грузия не является членом НАТО, однако, имеет прочные связи со странами альянса, а также двустороннее сотрудничество с моей родиной, Великобританией и с Соединенными Штатами. Для Грузии это хороший механизм для того, чтобы озвучить свои проблемы и твердо стоять против России», - заявила Александра Холл Холл.















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