Начался визит Генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в Грузию

30.01.2017 11:34 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд находится официальным визитом в Грузии. Он прибыл в страну поздно вечером 29 января.



Сегодня состоялась встреча генсекретаря с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. После встречи в МИД состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел и генерального секретаря Совета Европы.



По информации пресс-службы министерства иностранных дел, в рамках визита Турбьерн Ягланд также встретится с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства.



Глава Совета Европы также проведет официальные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.



«В рамках визита генерального секретаря Совета Европы в Грузию будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Советом Европы, особое внимание будет уделено ситуации на оккупированных территориях Грузии и включенности Совета Европы в вопросы защиты прав человека и процесс восстановления доверия в зонах конфликтов. Стороны также обсудят план действий Совета Европы на 2016-2019 гг., который предусматривает верховенство права, обеспечение соблюдения прав человека и эффективное осуществление процесса восстановления доверия в Грузии», — указано в сообщении МИД Грузии.

















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