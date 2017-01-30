Хухашвили: «Власти не хотят замечать своих ошибок»

30.01.2017 12:33 Комитет ПАСЕ на прошлой неделе не одобрил кандидатуры судей в Страсбургский суд, представленные Грузией. В стране не прекращаются обсуждения данного вопроса. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани обвинила в сговоре против ее списка и Народного защитника, и главу Ассоциации юристов Грузии, но не себя и представленные ею кандидатуры. Грузинский эксперт, бывший советник премьер-министра Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра» прокомментировал эту ситуацию и отметил, что особо неприемлемой в предложенном Грузией списке была кандидадура Евы Гоциридзе, которая явна была аффилирована с правящей политической силой.



«Не выдерживают критики заявления Цулукиани, будто это произошло из-за неправильной информации, которую кто-то сообщил в Страсбург. Среди представленных самой проблемной мне кажется кандидатура Евы Гоциридзе, ее неординарные заявления и действия. Все прекрасно помнят, какие агрессивные оправдательные заявления она делала, когда судья Уртмелидзе оглашал приговор. Особую активность проявляла она и при поддержке другой одиозной фигуры - Мурусидзе. В итоге именно за эти «заслуги» она получила в награду представление в Страсбургский суд. На мой взгляд, Ева Гоциридзе испортила дело и двум другим кандидатам. Например, Александр Барамидзе, хоть и был заместителем министра, не казался таким неприемлемым и аффилированным с властями. Если бы в этом списке не было Евы Гоциридзе, другие кандидатуры могли получить одобрение», - заявил Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Этап подбора также проходил очень неубедительно. На первом этапе Гоциридзе вроде бы не попадала в список кандидатов, но потом каким-то странным образом она оказалась в списке. Все это происходило на поверхности, следовательно, ее досье заслужило крайне негативную оценку не только со стороны оппонентов властей, но и со стороны большей части общества. В результате мы получили то, что произошло в Страсбурге, и этот результат был абсолютно закономерным. После этого заявления Цулукиани о том, что якобы кто-то испортил дело в Страсбурге и «настучал» на власти, мягко говоря, являются ложью и подтверждают, что власти не хотят замечать своих ошибок. Они не замечают, как неправильно проходил процесс подбора, но говорят об абсурдных причинах и пытаются свалить вину на других. На мой взгляд, подобный подход Цулукиани является большей проблемой, чем список судей, отвергнутых Страсбургом. То, что произошло в Страсбурге, конечно плохо, но это можно изменить. А когда министр утверждает, что во всем виноваты другие, а не она и ее руководители, это позволяет сделать печальные выводы», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Вето Маргвелашвили может не иметь практической пользы, но президент является гарантом конституции в стране. Он должен действовать не в рамках своих политических возможностей, а в соответствии со своими убеждениями и конституцией. Если судить прагматично, то он вообще не должен ничего делать, потому что власти могут блокировать его любое действие. Большинство «Грузинской мечты» не отрицает, что часть замечаний президента для них приемлема, но тут же добавляют - почему до наложения вето он не проконсультировался с нами, мы ведь могли прийти к согласию по каким-то вопросам... Именно такой уродливой логикой руководствуются власти в отношении президента в последние несколько лет. Если их интересовало мнение президента, то законопроект прошел такую процедуру, что они сами могли поинтересоваться его позицией, согласовать мнения в кулуарах и не доводить дело до вето», - продолжил респондент.



«Пока «повозка не переворачивается», они пытаются блокировать президента, изолировать, отстранить его от процессов и лишь после этого ищут пути сотрудничества, когда проблема возникает у них самих. Это неоднократно случалось и раньше. Можно вспомнить обсуждение конституционной комиссии. Этот процесс могли совместно вести два института, что и предлагал сделать президент. Это несколько повысило бы доверие общества к этому процессу, но... Власти могут принять любые поправки, поэтому возникает теоретическая угроза, что кто-то попытается подстроить конституцию под свои политические интересы. Если власти не хотят этого и собираются вести процесс в интересах государства, тогда возникает вопрос: почему они не сотрудничали с президентом? У меня складывается впечатление, что конституционная комиссия нужна властям для создания фасада, а реальные конституционные изменения уже написаны - это чья-то курсовая или диссертационная работа, у которой есть конкретный руководитель, а теперь им нужна массовка для защиты этой работы», - заключил эксперт.















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