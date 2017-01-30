НАТО не собирается признавать присоединение к РФ Крыма - Столтенберг

30.01.2017 14:37 Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил, что присоединение Крыма к России идет вразрез с ценностями альянса, сообщает «Интерфакс».



Присоединение Крыма противоречит ценностям НАТО", - сказал он в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания, звучавшие в администрации США, о возможности при определенных условиях признания Крыма российским.



"Важно то, что НАТО вновь и вновь удается приходить к согласию и изыскивать общие решения", - добавил он, говоря о возможности выработки единой позиции альянса.















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