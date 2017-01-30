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Очередная встреча в формате Абашидзе-Карасин пройдет в Праге 7 февраля
30.01.2017 14:48
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что очередная встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным состоится 7 февраля.
По словам грузинского дипломата, на переговорах в Праге будут рассмотрены традиционные вопросы, касающиеся торгово-экономических, транспортных и гуманитарных сфер.
"У нас с господином Карасиным имеется своя повестка дня - это торгово-экономические отношения, транспортные и некоторые гуманитарные вопросы. В этих направлениях у нас есть определенная динамика", - сказал Зураб Абашидзе в понедельник журналистам.
Накануне российские СМИ распространили информацию о том, что на предстоящей встрече в Праге Абашидзе обсудит вопрос возможного восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией.
Сегодня грузинский дипломат опроверг эту информацию, заявив о том, что СМИ неверно интерпретировали его слова.
Как отметил Абашидзе, восстановление дипотношений между двумя странами может начаться, но лишь при одном неизменном условии - существенном прогрессе в вопросе восстановления территориальной целостности Грузии.
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