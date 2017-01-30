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Каладзе считает, что страхование торговых центров и рынков должно быть обязательным
30.01.2017 15:15
Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе считает, что страхование торговых центров и рынков должно быть обязательным.
Каладзе заявил об этом в связи с пожаром, возникшим сегодня утром в торговом центре «Детский мир», в результате чего пострадали десятки торговцев.
"Я вхожу в положение этих людей, как тяжело все это для них. Следует разобраться в причинах. В будущем я думаю, что должно быть обязательным страхование торговых центров и рынков. Думаю, это принципиально важно, и это должно быть категорическое требование. Необходимо ужесточить подходы в данном направлении"- заявил Каха Каладзе.
Напомним, что в здании т, н. Детского мира произошел пожар, в результате которого десятки торговцев понесли убытки. Пожар произошел в 3 часа утра сначала на оптовом рынке, а затем перекинулся на все здание.
В связи с происшедшим началось следствие по статье 187, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества.
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