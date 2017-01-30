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Кобахидзе считает «беспрецедентной» судебную реформу, на которую президент наложил вето
30.01.2017 15:52
Наложение вето президентом я бы оценил отрицательно, - так откликнулся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на решение президента Грузии Георгия Маргвелашвили, который не подписал осуществленные в законе «Об общих судах» изменения и другие связанные с ним проекты, и с мотивированными замечаниями направил назад в парламент.
«Наложение вето я бы оценил отрицательно – это могу сказать сейчас же. Реально, это была беспрецедентная реформа, проведенная парламентом Грузии и имела место определенная попытка бросить тень на эту беспрецедентную политику, что действительно вызывает сожаление. Остальное детали. У нас будет обсуждение и к этому законопроекту мы вернемся на следующей сессии», - заявил Иракдий Кобахидзе.
Председатель парламента сегодня не конкретизировал, что собирается делать правящая команда – преодолеет вето президента или учтет представленные в парламент замечания.
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