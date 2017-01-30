«Европейская Грузия» может создать еще одну фракцию в парламенте

30.01.2017 16:22 «Европейская Грузия», предположительно, создаст в парламенте Грузии третью фракцию – фракцию регионов. Об этом сообщил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.



По его словам, партией изначально, после разделения «Национального движения», было сказано, что существующее в парламенте перераспределение временно.



«Мы с самого начала сказали, что это была временная парламентская перестановка и, соответственно, не исключали создания двух или трех фракций. Предположительно, будет и третья фракция. К существующим фракциям добавится одна фракция, фракция регионов», - заявил Отар Кахидзе.















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