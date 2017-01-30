Спикер парламента Грузии принял генсека Совета Европы

30.01.2017 16:24 Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.



Как сообщают в пресс-службе парламента, на встрече стороны обсудили осуществление плана действий на 2016-2019 годы, в рамках которого запланировано углубление сотрудничества в сфере управления, прав человека и судебной системе.



Кроме этого, собеседники обсудили работу Государственной конституционной комиссии Грузии и вопрос совершенствования избирательного законодательства.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил Турбьерна Ягланда за подготовку консолидированного отчета об оккупированных территориях Грузии. Спикер парламента выразил сожаление в связи с тем, что делегация СЕ не имела возможность посетить Абхазию и т. н. Южную Осетию, для того, чтобы на месте оценить обстановку. Но, не смотря на это, по словам Кобахидзе, ежегодный отчет генерального секретаря организации приставляет собой очень важный документ и является еще одним выражением поддержки Грузии.



Турбьерн Ягланд приехал в Грузию с двухдневным официальным визитом в понедельник, в ходе которого он должен встретиться с представителями власти, в том числе с президентом Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.















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