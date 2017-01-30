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Спикер парламента Грузии принял генсека Совета Европы


30.01.2017   16:24
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Как сообщают в пресс-службе парламента, на встрече стороны обсудили осуществление плана действий на 2016-2019 годы, в рамках которого запланировано углубление сотрудничества в сфере управления, прав человека и судебной системе.

Кроме этого, собеседники обсудили работу Государственной конституционной комиссии Грузии и вопрос совершенствования избирательного законодательства.

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Турбьерна Ягланда за подготовку консолидированного отчета об оккупированных территориях Грузии. Спикер парламента выразил сожаление в связи с тем, что делегация СЕ не имела возможность посетить Абхазию и т. н. Южную Осетию, для того, чтобы на месте оценить обстановку. Но, не смотря на это, по словам Кобахидзе, ежегодный отчет генерального секретаря организации приставляет собой очень важный документ и является еще одним выражением поддержки Грузии.

Турбьерн Ягланд приехал в Грузию с двухдневным официальным визитом в понедельник, в ходе которого он должен встретиться с представителями власти, в том числе с президентом Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.






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