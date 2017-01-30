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Покинувшие ЕНД политики учредили «Движение за свободу – Европейская Грузия»


30.01.2017   18:03
Вышедшие из «Национального движения» учредили политическую партию «Движение за свободу – Европейская Грузия». Презентация партии состоялась сегодня.

Генеральным секретарем партии будет Гиги Угулава. Решения же, связанные с другими должностями, станут известны на партийном съезде, который предположительно пройдет в апреле, однако, по существующей информации, должность председателя партии займет Давид Бакрадзе.
На съезде также станет известен состав политсовета.

Вместе с тем известно, что тбилисской партийной организацией будет руководить Ираклий Абесадзе.






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