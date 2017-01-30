Покинувшие ЕНД политики учредили «Движение за свободу – Европейская Грузия»

30.01.2017 18:03 Вышедшие из «Национального движения» учредили политическую партию «Движение за свободу – Европейская Грузия». Презентация партии состоялась сегодня.



Генеральным секретарем партии будет Гиги Угулава. Решения же, связанные с другими должностями, станут известны на партийном съезде, который предположительно пройдет в апреле, однако, по существующей информации, должность председателя партии займет Давид Бакрадзе.

На съезде также станет известен состав политсовета.



Вместе с тем известно, что тбилисской партийной организацией будет руководить Ираклий Абесадзе.















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